Москвич заставлял дочь лежать с ним под одеялом и есть барсучий жир

Москва, 15 марта. Следователи проверяют информацию о жестоком обращении мужчины с 12-летней дочерью. Об этом в Instagram сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

Старшая сестра девочки рассказала о происходящем в социальных сетях. Их мать умерла в 2017 году, после чего отец начал издеваться над детьми и оскорблять их. Младшую дочь москвич избивал, насильно кормил протухшей едой, подкладывал ей в суп барсучий жир и запрещал ходить в туалет. Также он периодически зовет школьницу «пообниматься под одеялом».

После года жизни в таких условиях старшая дочь сбежала к бабушке, а ее сестру отец не отпускает. Кроме того, он запрещает девочке общаться с родными и друзьями и отбирает мобильный телефон.

Ранее судимый за вымогательство и похищение человека житель Орехово-Зуева «накачал» несовершеннолетнюю дочь наркотиками и попытался ее изнасиловать. Девочка смогла вырваться на улицу и обратиться за помощью, сообщало РИАМО.