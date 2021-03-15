Московские центры занятости «Моя карьера» начнут подготовку нянь

Москва, 15 марта. Центр занятости «Моя карьера» объявил о начале набора на третий поток школы подготовки нянь «Бабушка и дедушка на час — 2021».

Жители столицы России смогут научиться азам профессии няни. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы решаем сразу две задачи: с одной стороны, помогаем освоить новую специальность и найти источники дохода, с другой — обеспечиваем семьи подготовленными и проверенными нянями, чтобы родители и сами могли работать», — объяснила директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Участники курсов узнают о современных методиках развития детей и тонкостях работы с ними. В рамках профессиональной подготовки студенты будут выполнять домашние задания и закреплять полученные знания сдачей тестов и экзаменов. По окончании курсов все участники получат сертификаты и будут пользоваться преимуществом при трудоустройстве няней.

Первые занятия начнутся 29 марта. Курсы будут проводиться бесплатно. Для участия необходима предварительная регистрация на сайте школы «Бабушка на час».

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