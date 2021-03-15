Более сотни организаций примут участие в акции «Ночь театров» в Москве

Москва, 15 марта. «Ночь театров» пройдет в Москве с 27 на 28 марта. В ней примут участие 130 учреждений: концертные залы, театры, библиотеки, кинотеатры.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте столичного мэра. На этот раз акция будет проводиться в удаленном формате, так как еще не закончилась пандемия коронавирусной инфекции. Всего за одну ночь будет проведено 170 мероприятий.

Зрители онлайн увидят концерты, постановки, фильмы, открытые репетиции. Также будут организованы экскурсии по служебным зонам и приготовлены квизы, уточнил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. Поскольку каждая площадка сможет вместить определенное количество человек, зрителям нужно заранее пройти регистрацию.

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