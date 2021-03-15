Орлиные попугаи из Красной книги впервые появились в Московском зоопарке

Москва, 15 марта. Впервые в Московский зоопарк завезли редчайших орлиных попугаев. Они занесены в Международную красную книгу как близкий к угрозе исчезновения вид.

Пернатых в дикой природе называют грифовыми попугаями. Их местом обитания является исключительно Новая Гвинея. В Москву привезли самку и самца птиц. Их забрали из частного зоопарка, который находится в городе Шахты Ростовской области. На данный момент грифовых попугаев можно увидеть в павильоне «Дом птиц» Московского зоосада, сообщается на сайте мэра Москвы.

Также редких попугаев называют «Дракулы», из-за необычного окраса. Они отличаются яркой внешностью. Их шея, спина, грудная клетка и хвост покрыты черными и коричневыми перьями. Нижняя часть живота, верхний перьевой слой крыльев и средние маховые перья окрашены в ярко-красный.

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