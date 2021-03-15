Новое приложение будет использоваться врачами Москвы для лечения COVID-19

Москва, 15 марта. Цифровой ассистент «Ньюс2» поможет московским медикам оценить риски ухудшения состояния пациента с коронавирусной инфекцией нового типа.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала об использовании столичными врачами нового приложения, помогающего фиксировать состояние пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Приложение получило название «Ньюс2». Сообщается, что сотрудники лечебных учреждений уже используют его для оценки риска ухудшения состояния пациента по международной системе NEWS2.

«Для работы с системой используются планшеты со специализированным программным обеспечением. С их помощью медработник считывает QR-код с идентификационного браслета пациента в резервном госпитале или с идентификационного листа в стационаре и заносит в систему текущие показатели состояния больного: частоту сердечных сокращений, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, температуру тела, частоту дыхания», — уточнила Ракова.

На основе всех перечисленных данных пациенту присваивается определенная группа риска. Периодичность осмотра больного также заносится в базу данных приложения. Вся информация также попадает в электронную медицинскую карту пациента, что стало возможным благодаря интеграции ассистента с Единой медицинской информационно-аналитической системой (ЕМИАС).

Ранее сообщалось, что более половины столичных медицинских учреждений вернулись к плановой работе. Несколькими месяцами ранее они занимались лечением лишь больных коронавирусной инфекцией.