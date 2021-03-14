Коммунальщики начали обработку тротуаров Москвы из-за гололедицы

Москва, 14 марта. Московские тротуары обрабатывают мелкогравийной крошкой из-за гололедицы. Коммунальные службы столицы активно мониторят опасные участки дорог.

Согласно прогнозу погоды, в период с 21:00 до 09:00 15 марта в Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Столбик термометра установится на отметке от нуля до двух градусов тепла. Из-за погодных условий на дорогах возможно образование гололедицы.

Отдельное внимание уделяется опасным участкам дорог. Речь идет о мостах, тоннелях, набережных, эстакадах, путепроводах, крутых подъемах и спусках, говорится в сообщении Telegram-канала комплекса городского хозяйства Москвы.

В Иркутской области непогода стала причиной отключения электричества. Около 80 домов по всей области остались без света из-за шквалистого ветра. Скорость порывов достигала 27 метров в секунду.