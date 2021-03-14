Прокуратура проводит проверку после падения школьницы из окна в Москве

Москва, 14 марта. Школьница погибла в результате падения из окна квартиры в Москве. Столичная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Тело подростка было найдено под окнами многоквартирного дома по улице Барклая в воскресенье. В этот день 14-летняя школьница ночевала в квартире своего 15-летнего знакомого. Вместе с ними находились две собаки породы стаффордширский терьер. На теле погибшей были выявлены следы от укусов собак и травмы, полученные в результате падения из окна.

По факту проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего в день трагедии. Правоохранители дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и действиям родителей подростков.

В Мурманске полиция устанавливает обстоятельства произошедшего в ТЦ «Северный Нагорный». Там 51-летний мужчина получил смертельные травмы в результате падения с третьего этажа торгового центра.