Синоптик Тишковец спрогнозировал погоду в Москве на майские праздники

Москва, 14 марта. Столицу России могут ожидать «черемуховые холода» на майские праздники, сказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Похолодание может прийти в Москву в период с 1 по 9 мая. Метеоролог призвал граждан не бояться таких климатических изменений, так как они довольно характерны для центральных регионов Российской Федерации. «Черемуховые холода» получили свое название из-за цветения кустарника, которое совпадает с понижением температуры воздуха.

Похолодания также могут наблюдаться в столичном регионе в марте и апреле. Так называемые «ямы холода» придут в Москву два-три раза. Евгений Тишковец рассказал об этом в комментарии изданию «Вечерняя Москва».

Незначительное похолодание ожидается в столице России и на будущей неделе. Атмосферное давление будет оказывать влияние на климатические условия, объяснила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.