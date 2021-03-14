Новые автобусные рейсы из Москвы в Воронеж запустят 16 марта

Москва, 14 марта. ГУП «Мосгортранс» сообщил о скором старте продаж билетов на автобусы, следующие из российской столицы в Воронеж.

Уехать в Воронеж с московского автовокзала «Саларьево» можно с 16 марта. Автобусы будут курсировать ежедневно. Первый рейс стартует в 09:15. Далее автобусы будут отправляться в 13:15, 21:30 и 23:30. Стоимость проезда для взрослых в одну сторону составляет 850 рублей. Для детей в возрасте до 12 лет — 425 рублей. При этом ребенку предоставят отдельное место.

Из Воронежа автобусы будут отправляться от железнодорожного вокзала с остановками у памятника Славы, ТРЦ «Московский проспект» и сити-парка «Град». Длина маршрута составляет 510 километров. В пути пассажирам придется провести от 7 часов 15 минут до 8 часов 30 минут в зависимости от времени суток.

По улицам российской столицы начнет курсировать автобус-гармошка. Об этом журналистам рассказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. Новый транспорт в российскую столицу поставит завод «КАМАЗ». Каждый автобус рассчитан на 135 пассажиров.