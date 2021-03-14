Москвичам анонсировали незначительное похолодание на следующей неделе

Москва, 14 марта. Пониженное атмосферное давление будет влиять на погоду в Москве на следующей неделе, заявила синоптик Татьяна Позднякова.

На следующей неделе жителей Москвы ждет снижение температуры воздуха и незначительные осадки. Такое заявление сделала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Погоду будет определять область пониженного атмосферного давления. Время от времени будут осадки. В начале недели столбик термометра в ночное время опустится до отрицательных значений. Днем температура воздуха несколько повысится», — приводит ее слова RT.

В конце недели столица России окажется в тылу циклона. В связи с этим ветер поменяет свое направление на северное, а температура воздуха в ночное время снова снизится.

Также синоптики предоставили жителям Северной столицы прогноз погоды на ближайшие дни. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, атлантический воздух принесет в Петербург теплую и дождливую погоду.