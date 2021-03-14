Выставку тюльпанов «Репетиция весны» в московском ботаническом саду продлили до 21 марта

Москва, 14 марта. Выставка «Репетиция весны», представленная в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский город», продлена до 21 марта.

Сотрудники ботанического сада в этом году организовали крупнейшую выставку растений. Она получила название «Репетиция весны». Там представлено около 10 тыс. тюльпанов, нарциссов, крокусов, гиацинтов, лилий, ландышей, подснежников. Помимо них посетители смогут увидеть в «Аптекарском городе» магнолию, вишню и сакуру на два месяца раньше срока.

«Заставить растение зацвести помогает хитрая методика под названием «выгонка»: для луковиц растений создаются специальные условия, благодаря которым они просыпаются и зацветают в любое запланированное время», — рассказали в пресс-службе ботанического сада.

Выставка продолжит функционировать до 21 марта этого года на территории ботанического сада. Также в «Аптекарском городе» до 4 апреля проходит ежегодный фестиваль «Тропическая зима», добавили в пресс-службе.

Китайская глициния, одно из самых красивых растений Азии, начала цвести в Ботаническом саду Санкт-Петербурга. Само цветение продлится на протяжении одной недели.