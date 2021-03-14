Мэр Москвы оценил развитие электронных сервисов образования во время COVID-19

Москва, 14 марта. Разработанный на фоне COVID-19 проект «Московская электронная школа» сумел справиться с поставленными задачами в сфере образования, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Современные информационные технологии помогли московским педагогам организовать грамотное дистанционное обучение школьников во время пандемии COVID-19. В данный момент система подготовки учащихся вернулась к своему нормальному режиму работы. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Благодаря «Московской электронной школе» мы смогли преодолеть все трудности. Но, конечно, пандемия сподвигла нас быстрее развивать электронные сервисы», — заявил он в эфире канала «Россия 1».

В данный момент все школьники Москвы вернулись к нормальному режиму обучения. Несмотря на ускоренное развитие технологий в сфере образования, учитель по-прежнему является его ключевой фигурой, добавил градоначальник.

Не так давно мэр Москвы открыл новое здание клуба «Современник», располагающееся в столичном районе Строгино на улице Маршала Катукова. Собянин отметил, что к текущему моменту реконструкцию прошли порядка десяти старых дворцов культуры. При этом ремонтные работы ведутся еще в нескольких кинотеатрах.