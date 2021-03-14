На территории Мневниковской поймы в Москве создадут 15 спортивных объектов

Москва, 14 марта. Проект развития территории Мневниковской поймы в планах завершить к 2030 году, сегодня она представляет собой огромную площадку для работы, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Заместитель главы столицы по вопросам градостроительной политики и строительства в воскресенье рассказал о ходе работ на искусственном острове. По его словам, в настоящее время там создают дороги, станции метро и другие объекты транспортной инфраструктуры. В целом на реализацию масштабного проекта развития территории уйдет почти 10 лет.

«Здесь появятся спортивный кластер международного уровня, современные жилые кварталы, в том числе и для переселения жителей по программе реновации, и парк», — уточнил Бочкарев.

На острове построят 15 спортивных объектов общей площадью около 200 тыс. кв. м. В их число войдут спорткомплекс с катком и бассейном, центр керлинга, две гребные базы, детская спортивная школа, футбольное поле и легкоатлетический манеж.

На пойме также благоустроят набережную протяженностью более 2 км. С «материковой» частью города остров свяжут несколько автомобильных и пешеходных мостов через Москву-реку.