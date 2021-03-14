Труп мужчины нашли в промзоне Серпухова

Серпухов, 14 марта. Инцидент произошел на территории предприятия «Техносервис» на Базовой. Там обнаружили тело человека.

По предварительным данным, смерть 45-летнего мужчины была ненасильственной и не носит криминального характера. Точные причины его гибели будут известны после экспертизы.

Согласно неподтвержденной информации, погибший имеет отношение к руководству организации.

Труп мужчины ранее нашли в автомобиле рядом с таможней на Горском шоссе на севере Санкт-Петербурга. Погибшим оказался 48-летний житель Белгорода, сообщал телеканал «360».