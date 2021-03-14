Тоннели Большого кольца Московского метро планируют проложить до конца года

Москва, 14 марта. Полноценный запуск Большой кольцевой линии, запланированный на конец этого года, должен стать революцией столичного метро, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Планируется, что БКЛ существенно разгрузит существующую кольцевую линию. Также с ее помощью будут созданы новые связи между районами. Такое мнение выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы открываем станции одну за одной. Это настоящая революция в московском метро, БКЛ создаст совершенно новые связи между районами города. Мы помним, какой эффект дал запуск МЦК, а этот будет еще большим», — заявил он в эфире канала «Россия-1».

В данный момент самый сложный этап строительства БКЛ близится к концу. Рабочие завершили проходку тоннелей уже на 94%. В течение трех-четырех месяцев под землю запустят последние проходческие машины, а к концу года тоннели будут готовы полностью, добавил градоначальник.

На днях жителям Москвы назвали сроки запуска двух станций БКЛ. По словам заммэра столицы по вопросам строительства Андрея Бочкарева, запуск движения на участке от «Карамышевской» до «Мневников» планируют произвести уже в марте этого года.