Вечера итальянской культуры пройдут в Российской государственной библиотеке

Москва, 14 марта. Мероприятие «Итальянские вечера. От Боккаччо до Казановы» начнется в Российской государственной библиотеке 26 марта, говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

Культурные вечера будут посвящены деятелям культуры, в том числе Джованни Боккаччо, Джакомо Казанове, Лудовико Ариосто, Джованни Баттисте Пиранези и Тома де Томону. Первое мероприятие пройдет 26 марта в конференц-зале РГБ. Фонды библиотеки хранят большое количество итальянских книг, напомнил гендиректор учреждения Вадим Дуда.

Помощь в реализации проекта оказывает Итальянский институт культуры в Москве. Участникам встреч будут презентовать различные произведения. Ансамбль Imaginarum даст концерты-новеллы. Ведущим на мероприятиях станет писатель Аркадий Ипполитов. Приобрести билет можно на сайте РГБ.

Любители литературы 21 марта отметят Всемирный день поэзии. По традиции в праздник принято почитать любимых авторов или делиться собственным творчеством. Культурные учреждения проводят поэтические конкурсы.