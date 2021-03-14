Пауки и другие членистоногие пробудились в лесах Москвы

Москва, 14 марта. На пригородных территориях столицы России из спячки начали выходить пауки и другие членистоногие, об этом сообщили власти города.

Специалисты Мосприроды наблюдали за животными в Серебряном бору. Одного маленького паучка, который почувствовал тепло и выбрался на дорожку, экологи подобрали и переместили на дерево. В ведомстве подчеркнули важность членистоногих для функционирования экосистемы.

Пробуждение пауков совпало со стартом сезона размножения у птиц. Пернатые питаются членистоногими и за счет этого восполняют все необходимые для организма вещества, которых не хватало зимой.

Жителей Анапы также предупредили о пробуждении пауков. Деревья, кусты и автомобили в городе уже начали покрываться слоями паутины. Местные пользователи социальных сетей публикуют видео, на которых видны последствия «набегов» членистоногих.