Жители и гости Серпухова станут свидетелями «борьбы» за наследство богатого старика

Серпухов, 14 марта. Жители и гости подмосковного Серпухова вскоре станут свидетелями «борьбы» за наследство богатого старика. День театра город отметит постановкой «Наследники Рабурдена».

В Серпуховском музыкально-драматическом театре 27 марта состоится премьера комедийного спектакля по пьесе Эмиля Золя. В центре сюжета — пожилой мужчина с внушительным имуществом и множеством друзей и родственников. Все они вступят в борьбу за наследство. Однако ни один не догадывается о неком особом обстоятельстве, которое разрушит их планы.

Судя по информации на сайте театра, главную роль исполнит актер Михаил Диамент. Постановщиком стал Павел Цепенюк, режиссером – Екатерина Гвоздева.

Ранее оперетта «Сильва» в постановке Свердловского театра музыкальной комедии попала в конкурсную программу 27-ой театральной премии «Золотая маска».