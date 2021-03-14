Минэкономразвития предлагает вдвое сократить число моногородов в РФ

Москва, 14 марта. Министерство экономического развития выступило с предложением о сокращении моногородов. Такие меры необходимы, так как у ряда муниципалитетов утрачены признаки монопрофильности.

Глава ведомства Максим Орешкин в своем обращении к председателю Комитета Госдумы по экономполитике Сергею Жигареву отметил, что в РФ находится 190 моногородов, 27 из которых расположены на расстоянии 50 километров от региональных центров. Предложенная инициатива позволит снизить социально-экономические последствия монопрофильности посредством агломерации. Ресурс необходимо сосредоточить на 163 моногородах, заметил глава Минэкономразвития.

Уровень безработицы в моногородах намного ниже, чем в среднем по России. Ряд населенных пунктов уже не имеют признаков монопрофильности, здесь произошла адаптация рынка труда. Все это требует уточнения приоритетов мер поддержки, резюмировал Орешкин.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономполитике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Альфия Когогина заявила, что государственная политика в отношении моногородов должна заключаться в стимулировании внутренних резервов развития.