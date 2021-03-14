Потепление до плюс четырех градусов ожидается в Москве 14 марта

Москва, 14 марта. Воздух в Москве в воскресенье прогреется до четырех градусов выше нуля. Соответствующий прогноз указан на официальном сайте Гидрометцентра России.

Днем в столичном регионе столбик термометра установится на отметке от двух до четырех градусов тепла. Небо будет облачным, местами пройдут небольшие осадки в виде дождя.

На дорогах возможна гололедица. Ожидается ветер южного направления со скоростью пять–десять метров в секунду, передает RT со ссылкой на синоптиков.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд ранее предупредил об ухудшении погоды в ряде регионов страны. Сильный ветер и снегопады прогнозировались на территории Ненецкого автономного округа, Башкирии, Краснодарского и Алтайского краев.