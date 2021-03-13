Дополнительные станции могут появиться на Кольцевой линии метро Москвы

Москва, 13 марта. Кольцевую линию московского метрополитена по необходимости могут дополнить новыми станциями, заявил заммэра столицы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

Возведение дополнительных станций на сегодняшний день не обсуждается. Основной задачей «Суворовской» является соединение Люблинско-Дмитровской линии с существующей кольцевой линией. Вопрос строительства встанет на повестке дня в случае необходимости, подчеркнул Бочкарев.

Возможной причиной может оказаться перестройка важных объектов Москвы или районов города. Сроки возведения станции «Суворовская» Кольцевой линии метро будут определены согласно наиболее оптимальному технологическому решению, добавил заместитель мэра столицы. Глава города Сергей Собянин ранее поучаствовал в запуске проходки двухпутного тоннеля на участке БКЛ.