Поезд переехал человека на востоке Москвы

Москва, 13 марта. Пассажиры стали свидетелями трагедии на железнодорожных путях в столице. На МЦК «Андроновка» произошло падение человека на рельсы.

По данным источника, в этот момент двигался поезд. У прохожего не было шансов выжить. Несмотря на инцидент, задержки в движении электричек не зафиксировано.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств случившегося. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

На станции Лось недалеко от МКАД найдет труп 15-летней девочки. Травмы свидетельствовали о ее падении под поезд, сообщал ФАН.