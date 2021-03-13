Большая кольцевая линия метро Москвы готова на 74%

Москва, 13 марта. Строительство Большой кольцевой линии метро Москвы одновременно осуществляют около 20 тыс. человек, ее готовность оценивается в 74%, сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что БКЛ — приоритетный проект метростроения, в настоящее время завершается создание тоннелей. В этом процессе задействовано три тоннелепроходческих комплекса.

«При этом на участках «Кленовый бульвар» — «Каширская» и «Давыдково» — «Аминьевская» проходку ведут щиты-гиганты диаметром 10 м. На этих отрезках появятся двухпутные тоннели. Общая готовность тоннелей составляет 94%», — сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства «Интерфаксу».

Бочкарев заявил, что перед строителями стоит задача ускорить темпы работы на БКЛ и завершить их досрочно — уже в 2022 году.

В середине минувшей рабочей недели участие в строительстве БКЛ принял мэр Москвы Сергей Собянин. Он дал старт проходке двухпутного перегонного тоннеля между станциями «Нагатинский Затон» и «Кленовый бульвар» и отметил, что столичная БКЛ является самой протяженной в мире.