Электробус-гармошка начнет курсировать по улицам Москвы

Москва, 13 марта. Испытания первого электробуса-гармошки начнутся в Москве в ближайшее время, рассказал заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

Новые машины скоро будут доставлены в Москву для тестирования, отметил гендиректор завода «КАМАЗ» Сергей Когогин. Современный вместительный транспорт является важнейшим условием улучшения экологической обстановки в столице. Автобусы оборудованы 48 сидячими местами. Машина рассчитана на 135 пассажиров, передает слова Ликсутова пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Жители Троицкого и Новомосковского административных округов столицы смогут воспользоваться новым сервисом перевозок «транспорт-по-требованию». Он работает как дополнение к рельсовому и маршрутному транспорту. Поездка на таком автобусе обойдется для горожан дешевле, чем на такси.