Строительство станции метро «Гольяново» в Москве откладывается на год

Москва, 13 марта. Власти Москвы приняли решение о переносе на год сроков начала строительства станции метро «Гольяново», заявил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Несмотря на то, что трассировка будущей станции метрополитена уже прошла все необходимые этапы утверждения, ее строительство откладывается до весны 2022 года. Ранее начать ее возведение планировалось в 2021 году. Такое заявление журналистам сделал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«В планах станция, безусловно, остается. Начало строительства сдвигается, оно начнется после весны 2022 года», — заявил Бочкарев.

Власти столицы вынесли проект станции «Гольяново» на обсуждение на сайт «Активного гражданина». Согласно предварительной информации данная станция метрополитена должна значительно разгрузить метро «Щелковская» и наземный транспорт.

Ранее власти Москвы пообещали завершить строительство трех новых станций метрополитена до конца года. Речь идет о таких станциях БКЛ, как «Новаторская», «Воронцовская» и «Зюзино».