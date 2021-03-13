ВДНХ ответила на вопросы о причастности к организации выставки «Мир тела»

Москва, 13 марта. Выставка под названием «Мир тела» является частной. Она начала работу 12 марта и принимает посетителей в павильоне №21 на ВДНХ.

Содержание экспозиции определяет арендатор помещения. При этом представители ВДНХ не принимают никакого участия в принятии решений о проведении мероприятий. Информацией об этом поделились в пресс-службе ВДНХ.

«Арендатор не нарушает законодательство и использует здание согласно условиям договора. Мы не имеем права вмешиваться в деятельность хозяйствующего субъекта в объекте, переданном на правах аренды», — сказал замгендиректора АО «ВДНХ» Алексей Горбунов.

ВДНХ, в свою очередь, предложила организаторам выставки «Мира тела» повысить возрастной ценз для посетителей. В то же время если у россиян возникнут вопросы в законности проведения экспозиции, окончательное решение примут компетентные органы.

В РПЦ между тем считают, что анатомическая выставка «Мир тела» не несет в себе образовательного контекста. Это эпатажное шоу с шок-контентом, выразил мнение зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.