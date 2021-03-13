Полковник Черкалин предстанет перед судом Москвы за взятки

, 13 марта. Уголовное дело полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении крупной взятки, поступило для рассмотрения в Московский военный суд.

По данным следствия, Черкалин получил взятку в размере $850 тыс. от главы коммерческой фирмы за общее покровительство в 2013-2015 годах. По второму делу, помимо него, проходятнесколько человек

В 2011 году два фигуранта, являясь действующими сотрудниками ФСБ, убедили бизнесмена Сергея Гляделкина передать им долю в уставном капитале ООО «Юрпромконсалтинг» на общую сумму 490 млн рублей. За это они пообещали ему прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию его инвестиционных проектов по строительству домов в Москве. После получения прав на имущество потерпевшего участники группы распределили его между собой.

Силовиков ранее уволили со службы по компрометирующим обстоятельствам.