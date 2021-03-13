Крыши 55 жилых домов на северо-западе Москвы отремонтируют в 2021 году

Москва, 13 марта. Капитальный ремонт 55 крыш жилых домов запланирован на северо-западе Москвы в 2021 году, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

В рамках масштабной региональной программы капремонта в Северо-Западном административном округе обновят 48 плоских и семь скатных крыш. Будет произведена замена покрытия, отремонтирована система водостока, заменено ограждение.

На скатных крышах произведут утепление чердака, что повысит энергоэффективность здания. Ремонт кровли будет производиться современными материалами, которые позволят поддерживать температурный режим и исключат протечки на длительный срок.

В СЗАО Москвы проживает около миллиона человек, в него входит восемь районов города. Всего по программе капитального ремонта в столице в 2021 году планируется обновить более 2,5 тыс. домов. Более 3 тыс. лифтов будет заменено, отремонтировано 1300 кровель.

Размер минимальной платы за капремонт каждый регион устанавливает самостоятельно. Планируется повышение взносов в среднем на 6% в 2021 году. Лишь 30 регионов страны не изменили размера взноса, заявили в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.