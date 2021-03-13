РПЦ расценила выставку тела «Мир тела» как шок-контент

Москва, 13 марта. Выставка «Мир тела» не носит образовательного контекста, считает зампред синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом иСМИ Вахтанг Кипшидзе.

Посетителям, перед тем как посещать экспозицию, стоит задуматься, не унижает ли она человеческого достоинства. Кипшидзе заявил об этом комментируя открытия на ВДНХ анатомической выставки «Мир тела». Там людям предлагают посмотреть на реальные человеческие тела и органы, обработанные методом полимерной пластинации. Его разработал немецкий доктор Гюнтер фон Хагенс в 1977 году.

«Считаю, что не всякая демонстрация человеческого тела, тем более в таком виде, как это представлено на этой выставке, нацелена на образование. Мне кажется, эта выставка — эпатажное шоу с шок-контентом», — сказал он РИА Новости.

Выставка «Мир тела» нацелена на развращение российского культурного пространства. Она пропагандирует чуждые для РФ ценности. Мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.