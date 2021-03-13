Жителям Москвы назвали сроки запуска двух станций БКЛ

, 13 марта. Запуск движения на участке Большой кольцевой линии от «Карамышевской» до «Мневники» планируется в марте, сообщил заммэра Москвы по вопросам строительства Андрей Бочкарев.

Готовность участка БКЛ составляет 100%. Пробные поезда начнут курсировать ориентировочно 22 марта, уточнил Бочкарев. Станция «Карамышевская» находится рядом с пересечением проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения. «Мневники» расположены недалеко от Карамышевской набережной.

Запуск станций поможет разгрузить проспект Маршала Жукова, улицу Нижние Мневники и Звенигородское шоссе. Близлежащие улицы станут свободнее на 9%. Участок моет быть готов к пуску с пассажирами в конце марта. Власти столицы недавно отчитались о возведении станции МЦД-2 «Марьина Роща». Ее открытие запланировано на 2022 год, напомнил заместитель мэра.