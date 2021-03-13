Московский госпиталь для COVID-больных выдвинут на международную премию

Москва, 13 марта. Проект инфекционного госпиталя в поселении Вороновское выдвинули на международную премию в номинации «Лучший проект в области здравоохранения».

Построенный в рекордно короткие сроки инфекционный госпиталь в новой Москве примет участие в престижной международной премии MIPIM Awards. Такую информацию сообщает официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.

Для строительства данной клиники власти столицы задействовали лучших специалистов в строительной отрасли Москвы. В возведении госпиталя принимали участие около 27 подрядчиков, 11 тыс. строителей и 1,5 тыс. единиц техники.

«Госпиталь возведен в рекордные сроки — за 37 дней. Его необходимость и значимость в борьбе с COVID-19 сложно недооценить», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Итги конкурса будут подведены уже этой осенью во Франции. Финал премии пройдет во время Международной инвестиционной выставки недвижимости MIPIM во Франции.

Недавно стало известно, что в Москве к 2024 году построят развязки на трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе. В рамках проекта предусматривается строительство эстакады над Боровским шоссе, тоннеля под Киевским шоссе и двух подземных пешеходных переходов.