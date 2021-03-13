Задержанные на форуме «Муниципальная Россия» отказываются давать показания

Москва, 13 марта. Сотрудники полиции задержали в Москве около 200 участников форума «Муниципальная Россия». Граждане отказываются давать показания.

По данным источника ФАН, стражи порядка даже не могут получить ответы на вопрос о том, что задержанные делали на мероприятии. Молчат они и на просьбу рассказать подробности о форуме.

Отметим, что в отношении задержанных возбуждено дело по административной статье 20.33 КоАП о сотрудничестве с нежелательной организацией. Среди задержанных есть не только работники СМИ, но и действующие парламентарии, сообщал ФАН. Отметим, что среди них присутствует петербургский парламентарий Максим Резник, попавший в очередной скандал, связанный с наркотическими веществами.