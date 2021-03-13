Полицейские доставили Резника и Мурзу в ОМВД Преображенского района Москвы

Москва, 13 марта. Петербургский парламентарий Максим Резник и журналист Владимир Кара-Мурза доставлены сотрудниками полиции в ОМВД России по району Преображенское.

Правоохранители задержали депутата петербургского Законодательного собрания Максима Резника в Москве на форуме «Муниципальная Россия».

Среди задержанных оказались также Владимир Кара-Мурза — младший, Евгений Ройзман, Илья Яшин, Юлия Галямина и Андрей Пивоваров. Всем инкриминируется сотрудничество с нежелательной организацией по ст. 20.33 КоАП.

Ранее стало известно, что Резник снова оказался в центре наркоскандала. Во время рейда он находился в квартире с нарколабораторией. Его не стали задерживать из-за депутатской неприкосновенности.