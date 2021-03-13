Жители Чехова ищут пропавшего 12-летнего школьника

Москва, 13 марта. Известно, что 12-летний подросток ушел из дома и не вернулся. Он не ночевал дома. Родные сообщили о пропаже, мальчика ищут во всем регионе.

Мальчик худощавого телосложения, рост около 140 см. Когда его видели в последний раз, был одет в черную шапку, светло-серую куртку и кроссовки черного цвета. Также у мальчика есть особая примета для опознания: шрам под подбородком с правой стороны, сообщает дежурная часть ОМВД РФ по городскому округу. Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, полиция призывает сообщить об этом в правоохранительные органы.

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает детей, которые ушли из дома и не вернулись, сообщалось ранее.