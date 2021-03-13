Москвичам сообщили об обновленном дизайне портала mos.ru

Москва, 13 марта. Портал mos.ru, созданный для жителей российской столицы, перезапустили в новом дизайне. Ежемесячно ресурс посещают несколько десятков миллионов человек.

Более 13 миллионов москвичей создали личные кабинеты на портале mos.ru. По данным на декабрь 2020 года, горожане воспользовались электронными услугами почти два миллиарда раз. Портал mos.ru предоставляет гражданам оперативную информацию о событиях в Москве.

Это основной канал связи между властями и жителями российской столицы. На портале представлены 380 услуг, которые можно получить в электронном виде. Основой редизайна mos.ru стал анализ наиболее востребованных горожанами функций и предложений. Благодаря обновлению пользователи могут получить быстрый доступ к разнообразным сервисам.

Например, на портале mos.ru можно пополнить карту «Тройка». Это делается с помощью сервиса «Мои платежи». С февраля 2020 года жители российской столицы более 40 тысяч раз пополнили свои карты через портал mos.ru. В 2019-м количество транзакций составило около 17 тыс.