Депутат Резник подтвердил, что его задержали

Москва, 13 марта. Правоохранители в Москве задержали депутата петербургского ЗакСа Максима Резника.

Информацию о задержании депутата петербургского ЗакСа Максима Резника подтвердил он сам. Об этом Резник написал на своей личной странице в социальной сети Instagram. Задержание произошло в Москве. Вместе с депутатом были доставлены в отдел полиции участники форума «Муниципальная Россия», среди них большинство журналистов, сообщило Федеральное агентство новостей.

Добавим, некоторое время назад Резник был замечен в употреблении наркотических веществ. В Сети было опубликовано скандальное видео, на котором можно было рассмотреть, как он употреблял наркотические вещества.