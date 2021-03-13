Московский депутат Галямина подтвердила свое задержание на форуме

Москва, 13 марта. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве депутата Юлию Галямину. Факт оперативных действий подтвердила сама политик.

По словам местного парламентария, ей никто не объяснил причину задержания. Стоит отметить, что не является секретом тот факт, что она обвиняется по административной статье о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Компанию ей составил скандально известный петербургский депутат Максим Резник. Его также не смутило участие в форуме «Муниципальная Россия», сообщал ФАН.