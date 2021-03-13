Власти Москвы объяснили, почему новогоднее освещение останется на улицах до 1 апреля

Москва, 13 марта. Новогодние световые конструкции останутся на улицах и площадях столицы до конца марта, сообщил вице-мэр города Петр Бирюков.

Праздничное освещение на улицах Москвы традиционно оставляют до конца зимы, поскольку в это время года рано темнеет. В этом году власти города решили оставить новогодние светящиеся украшения до 1 апреля, чтобы создать дополнительный свет на улицах, объяснил Бирюков.

Около тысячи новогодних елок и других праздничных декоративных конструкций уже убрали из общественных пространств столицы. Все предметы пройдут осмотр и будут храниться на складах города до следующего Нового года, заключил Бирюков.

Порядка 25 тысяч новогодних елей собрали в рамках акции «Елочный круговорот» и сдали на утилизацию в Москве. Деревья распределили по 549 пунктам приема, откуда специалисты направили их на переработку.