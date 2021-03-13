Директор «Открытой России» Андрей Пивоваров задержан в Москве

Москва, 13 марта. Сотрудники правоохранительных органов задержали директора «Открытой России» (признана в РФ нежелательной организацией) Андрея Пивоварова.

Полиция провела задержания на форуме независимых депутатов «Муниципальная Россия». Участников мероприятия обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией (ст. 20.33 КоАП). Правоохранители заключили под стражу главу «Открытки» и координатора «Объединенных Демократов» Андрея Пивоварова, координатора «Открытой России» Татьяну Усманову, а также Илью Яшина, Евгения Ройзмана, Владимира Кара-Муза и других.

Напомним, что на форуме был задержан Максим Резник. Депутат ранее был замечен в употреблении наркотических веществ. В распоряжении масс-медиа оказалось скандальное видео с соответствующим материалом.