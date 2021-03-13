Пожар на набережной Новикова-Прибоя в Москве унес жизнь человека

Москва, 13 марта. Один человек погиб при пожаре в столичной высотке. Обстоятельства и причины трагического происшествия выясняются.

Огонь разгорелся на шестом этаже многоэтажного дома, расположенного на набережной Новикова-Прибоя. Пламя охватило седьмой и восьмой этажи. Жильцы вызвали спасателей в 7:35 утра. Сотрудники МЧС полностью ликвидировали огонь на площади 50 квадратных метров в 08:49.

В результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал. Его госпитализировали. Спасатели в общей сложности эвакуировали из квартир 14 жильцов, из них четверо — дети.

Накануне сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в торговом центре «Скала» на Московском шоссе, сообщал ФАН. В результате ЧП никто не пострадал. Организована проверка.