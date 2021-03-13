Москвичам рассказали о потеплении в субботу

Москва, 13 марта. Жителей Москвы в субботу ожидает облачная погода, с температурой воздуха около нуля градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В субботу днем в столице России потеплеет до минус одного градуса. В некоторых районах города будет плюс один. Синоптики прогнозируют небольшое похолодание в ночь на воскресенье, когда температура воздуха опустится до минус двух градусов.

Потепление пришло и в другие города России. Так в некоторых регионах Средней Сибири и Дальневосточного федерального округа в ближайшие дни показатели термометра будут выше климатической нормы на восемь-десять градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.