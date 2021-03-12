Водителя с неоплаченными штрафами на 4 млн рублей арестовали в Москве

Москва, 12 марта. Полицейские задержали московского водителя, накопившего штрафы на сумму около 4 млн рублей. Для задержания стражам порядка пришлось разбить окно в машине нарушителя.

Правоохранители остановили автомобиль Toyota Land Cruiser для проверки документов. Оказалось, что на иномарку наложен арест за неуплату штрафов на сумму в более чем 3 млн рублей и более 1 млн пени. Стражи порядка также выяснили, что водитель был лишен права на управление транспортными средствами.

Общение нарушителя с полицейскими происходило через приоткрытое окно. Водитель заблокировал дверь и не собирался выходить из машины, несмотря на законные требования правоохранителей. Тогда стражи порядка приняли решение разбить окно передней двери.

В отношении водителя возбудили административное дело за управление машиной без прав, а также за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Мужчину арестовали на десять суток.

Недавно суд оштрафовал кузбассовца, сообщившего об угоне сгоревшего авто. Мужчина не хотел расстраивать жену и соврал, что машину похитили. В отношении лжеца возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос, сообщала газета A42.ru.