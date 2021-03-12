Жителям Москвы станут доступны снимки МРТ и КТ в электронных медицинских картах

Москва, 12 марта. Функционал электронной медицинской карты (ЭМК) жителей столицы был расширен. Теперь они смогут ознакомиться со снимками КТ, МРТ, рентгена и других инструментальных исследований.

Жителям Москвы больше не придется записываться на прием к врачу, чтобы получить снимки компьютерной томографии и МРТ. Теперь они доступны в электронной медицинской карте. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сервис доступен и в браузере, и в мобильной версии ЭМК. Горожанам больше не придется лишний раз обращаться в поликлинику за изображением, и, если, например, потребуется консультация нескольких специалистов, ссылка на архив со снимками будет доступна в онлайн-формате», — уточнила она.

Сообщается, что горожане смогут получить не только результаты МРТ и КТ, но и рентгена, маммографии и флюорографии. Чтобы получить результаты в онлайн-режиме, исследования необходимо проходить в государственных медицинских учреждениях или в коммерческих и федеральных клиниках, действующих в рамках программы ОМС.

Результаты исследований скачиваются на официальном портале города Москвы или через мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО». Снимки будут предоставлены в формате DICOM с высокой детализацией.

Ранее сообщалось, что в московских больницах появятся более 30 современных аппаратов МРТ. Новое оборудование проводит более точную диагностику заболеваний у пациентов.