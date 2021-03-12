В Москве назначили суд по иску к экс-депутату Госдумы Драчеву

Москва, 12 марта. Суд назначил предварительное заседание по иску к экс-депутату Государственной думы VII созыва Владимиру Драчеву на 21 апреля 2021 года.

Ранее заявление в арбитражный суд направил представитель общероссийской федерации биатлона «Союз биатлонистов России» (СБР). Известно, что судья Константиновская вынесла определение о принятии искового заявления к производству. Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания назначены на 14:00, следует из картотеки арбитражного суда Москвы.

Ранее стало известно, что иск федерации биатлона к бывшему президенту организации Владимиру Драчеву связан с тем, что он не передал новому руководству документы, которые относятся к бухгалтерии, договорам и личным делам. Драчев возглавлял СБР с 2018 по 2020 год. Он планировал вновь выставить свою кандидатуру на выборах, однако за день до отчетно-выборной конференции объявил об отставке. Его место занял Виктор Майгуров.