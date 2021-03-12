Московский зоопарк показал, как детеныши яков играют в снежном вольере

Москва, 12 марта. Московский зоопарк опубликовал милейшие кадры с детенышами яков, игравшими в снегу. Малыши всю зиму прорезвились на улице.

Маленькие яки появились в столичном зоопарке в ноябре 2019 года. Малышей зовут Амуру и Нуару, им по четыре месяца. Зоосад опубликовал кадры, как детеныши скачут по заснеженному вольеру и играют друг с другом, сообщает РИАМО. Сотрудники зоопарка отметили, что нынешняя суровая московская зима пришлась малышам по вкусу. Детеныши с удовольствием бегали по вольеру, несмотря на мороз.

Люди одомашнили яков в I тысячелетии до нашей эры. Животных приручили ради шерсти и молока. В горах яков используют как вьючных животных.

Недавно дикобразам устроили фотосессию в Новосибирском зоопарке. Трогательные фотографии животных появились в Instagram зверинца. Пара цепкохвостых дикобразов живет там с 2019 года.