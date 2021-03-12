В Москве к 2024 году построят развязки на трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе

Москва, 12 марта. Развязки на трассе Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе планируется построить до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе московского стройкомплекса.

В рамках проекта предусматривается строительство эстакады над Боровским шоссе, тоннеля под Киевским шоссе и двух подземных пешеходных переходов. Все работы по возведению должны завершиться к концу 2023 года, рассказал заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

Строительство переходов и улично-дорожной сети может начаться уже в ближайшее время. В пресс-службе также отметили, что реализация проекта позволит добиться улучшения транспортной ситуации в таких районах, как Ново-Переделкино, Солнцево, а также для поселка Московский.

Кроме того, в столице в рамках программы реновации городского жилищного фонда планируют построить почти 45 млн квадратных метров нового жилья. Для реализации проекта уже согласовано 500 площадок, а потенциал строительства на их площади составляет 7,7 млн квадратных метров.