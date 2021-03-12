Жена актера Долинского раскрыла подробности ДТП в центре Москвы

Москва, 12 марта. Супруга известного российского актера Владимира Долинского Наталья в беседе с ФАН рассказала о ДТП, участницей которого она стала.

Авария произошла на Большой Дорогомиловской улице в центре столицы. Предположительно, у водителя KIA случился приступ эпилепсии. В итоге иномарка протаранила два автомобиля и зацепила еще один. За рулем Lexus находилась Наталья, супруга артиста.

«Я абсолютно не пострадала, там был небольшой удар. Не знаю, была ли у виновника ДТП эпилепсия, не видела этого, наверное это он так сказал. В целом он был в нормальном состоянии. Он въехал в меня сзади, он почему-то из моего ряда повернул направо и врезался в машину, которая была правее. А потом боком задел меня», — заявила жена актера.

В общей сложности пострадали четыре автомобиля, в том числе машина виновника аварии, отметила собеседница ФАН. Ее автомобиль получил незначительные повреждения.

«В общем помимо меня там пострадали еще две машины, всего пострадали четыре автомобиля, включая виновника. У меня повреждения автомобиля, конечно есть, ну не особо сильные. Полицейские очень быстро приехали на место аварии, но оформляли ДТП долго, больше часа. Я была одна в машине, находилась за рулем. Слава богу, что никто не пострадал», — подытожила она.

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД, образовалась пробка, сообщало РИАМО. Из-за аварии движение осуществлялось по трем полосам. Информации о пострадавших или погибших не поступало.