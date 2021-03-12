Сервис «Социальный навигатор» ввел новую функцию для маломобильных москвичей

Москва, 12 марта. Новая функция информирования о доступности учреждений системы социальной защиты для маломобильных жителей Москвы появилась в онлайн-сервисе «Социальный навигатор».

Столичный интернет-ресурс представляет собой интерактивную карту с возможностью поиска организаций для получения различных социальных услуг. Сервис продолжает развиваться и совершенствоваться, чтобы стать еще более удобным для пользователей.

«Мы добавили информацию о доступности более 500 объектов соцзащиты для маломобильных жителей и людей с инвалидностью. Также в сервисе появилось еще 40 новых социальных услуг для москвичей», — рассказал руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак.

Наряду с этим, на карте появились еще 130 некоммерческих организаций, которые оказывают помощь старшему поколению, семьям с детьми, в том числе с приемными, людям с инвалидностью, безработным жителям и другим категориям граждан. В месяц сервисом пользуется примерно 60 тыс. человек.

Обновление функционала также получило приложение «Моя Москва». Теперь столичные жители могут оплачивать все необходимые начисления за квартиру с мобильного телефона.