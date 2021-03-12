Неравнодушные москвички помогли спасти лосенка со сломанной ногой

Москва, 12 марта. Жители Москвы заметили на окраине городского парка «Лосиный остров» раненого лосенка. Неравнодушные очевидцы обратились за помощью на местную биостанцию.

Маленького сохатого, повредившего ногу, заметила девушка по имени Ольга. Инцидент случился 6 марта. Москвичка сняла лосенка на видео, а затем вместе с подругой Светланой распространила ролик в социальных сетях, чтобы привлечь внимание к проблеме.

«Откликнулось очень много людей, всех сильно волновала судьба животного. Многие переживали, а кто-то даже сам рвался поехать искать», — рассказала Светлана.

Девушки также позвонили на биостанцию «Лосиного острова» и рассказали о примерном местоположении раненого животного сотрудникам. Специалисты нашли лосенка в тот же день, однако сразу подобраться к нему не смогли. Маленького сохатого спустя сутки усыпили и транспортировали на станцию.

Впоследствии выяснилось, что лосенок не просто поранил ногу, а сломал. Сейчас животное находится на биостанции, где его выхаживают сотрудники, передает «Вечерняя Москва».

В Волгограде тем временем работники ДПС помогли согреться замерзающему шимпанзе. Животное перевозили в астраханский зоопарк, однако по пути в разгар мороза сломался грузовик, на котором он следовал.