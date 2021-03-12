Девочка-сирота подавилась украденными в московском приюте блинами и умерла

Москва, 12 марта. Воспитанница столичного детского дома умерла, подавившись украденными у поваров блинами. Из-за болезни девочка могла есть только перемолотую пищу.

Сирота не сдержалась и незаметно вынесла с кухни несколько блинчиков, но не смогла их прожевать и начала задыхаться. Ее экстренно доставили в медпункт, но реанимационные приятия не помогли — 16-летняя девочка умерла.

В одном из супермаркетов Новой Москвы маленький ребенок подавился конфетами и умер. Мама купила малышу конфет и отвлеклась, совершая покупки. В этот момент он начал задыхаться и синеть, сообщало РИАМО.